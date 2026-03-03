Минтранс РФ: авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока
Российские и зарубежные авиакомпании 3 марта запланировали 24 вывозных рейса из стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
По данным ведомства, в течение дня перевозчики рассчитывают доставить в Россию из ОАЭ и Омана около 4500 пассажиров.
2 марта рейсами из Абу-Даби и Маската в Москву прибыли 484 человека. По состоянию на 12:00 мск 3 марта в Россию уже вернулись 520 пассажиров. Помимо столицы рейсы выполняются и планируются в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что на фоне напряженной обстановки из стран Ближнего Востока уже вывезли примерно 1500 российских туристов.
Сбои в авиасообщении начались утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Под угрозой оказались не только страны – участники конфликта, но и крупнейшие транзитные хабы региона – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.