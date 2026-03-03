Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Минтранс РФ: авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока

Ведомости

Российские и зарубежные авиакомпании 3 марта запланировали 24 вывозных рейса из стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

По данным ведомства, в течение дня перевозчики рассчитывают доставить в Россию из ОАЭ и Омана около 4500 пассажиров.

2 марта рейсами из Абу-Даби и Маската в Москву прибыли 484 человека. По состоянию на 12:00 мск 3 марта в Россию уже вернулись 520 пассажиров. Помимо столицы рейсы выполняются и планируются в Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что на фоне напряженной обстановки из стран Ближнего Востока уже вывезли примерно 1500 российских туристов.

Сбои в авиасообщении начались утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Под угрозой оказались не только страны – участники конфликта, но и крупнейшие транзитные хабы региона – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь