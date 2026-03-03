Минтранс РФ: авиакомпании запланировали 24 вывозных рейса с Ближнего Востока

Сбои в авиасообщении начались утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. Под угрозой оказались не только страны – участники конфликта, но и крупнейшие транзитные хабы региона – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.