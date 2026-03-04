ТЦ попросили снизить налог на имущество для развлекательных зон на 70%
Владельцы торговых центров предложили ввести дифференцированные ставки налога на имущество и снизить их для площадей, занятых неторговыми арендаторами. Речь идет прежде всего о развлекательных зонах – кинотеатрах, детских игровых комнатах и спортивных секциях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо Российского совета торговых центров (РСТЦ).
Сейчас налог на имущество для торговых центров рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Для объектов дешевле 300 млн руб. ставка в 2026 г. составляет 2%, для более дорогих – 2,5%. Эти условия применяются в регионах без льгот, отмечают в РСТЦ.
Инициатива же предлагает установить для таких помещений ставку на уровне 0,6–0,75% от кадастровой стоимости.
Необходимость изменения ставки в РСТЦ объясняют ростом доли неторговых арендаторов. После ухода западных брендов одежды их место в крупных комплексах частично заняли развлекательные операторы. При этом они платят аренду значительно ниже, чем магазины.
27 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на отчет CORE.XP, что доля свободных площадей в торговых центрах Москвы начала снижаться. При этом эксперты уточняли, что тенденция заметна прежде всего в ключевых объектах города, где арендаторы активно открывают новые, в том числе флагманские, магазины.