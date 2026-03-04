ТЦ попросили снизить налог на имущество для развлекательных зон на 70%

Сейчас налог на имущество для торговых центров рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Для объектов дешевле 300 млн руб. ставка в 2026 г. составляет 2%, для более дорогих – 2,5%. Эти условия применяются в регионах без льгот, отмечают в РСТЦ.