Рост деловой активности в сфере услуг РФ замедлился в феврале

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг России в феврале снизился до 51,3 пункта по сравнению с 53,1 пункта в январе. Это следует из отчета S&P Global. Значения индекса больше 50 баллов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о его спаде.

Сводный индекс объема производства, учитывающий активность как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, составил 50,8 пункта. В январе этот показатель составлял 52,1 пункта.

Объемы новых заказов в феврале начали расти благодаря улучшению клиентского спроса, говорится в отчете. При этом темпы роста оказались самыми медленными с ноября 2025 г.

Спад деловой активности в обрабатывающих отраслях замедлился в феврале

Инвестиции / Макроэкономика

Затраты компаний значительно возросли. Темпы инфляции издержек замедлились по сравнению с январским максимумом, но все еще оставались вторыми по скорости после предыдущего месяца. Некоторые респонденты отметили рост цен поставщиков после повышения НДС, другие – увеличение стоимости топлива и коммунальных услуг.

Объемы незавершенных работ увеличились, несмотря на рост новых заказов. Темпы накопления невыполненных работ стали самыми высокими с декабря 2024 г.

По результатам февральского опроса S&P Global, компании стали менее оптимистичны относительно перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев. Респонденты выразили надежду на улучшение клиентского спроса, но также выразили опасения из-за возросших издержек.

PMI в сфере услуг РФ в январе 2026 г. вырос до 53,1 пункта против 52,3 пункта в предыдущем месяце. Аналитики отметили, что последние четыре месяца наблюдался рост производственной активности в РФ, причем последний скачок стал самым значительным за год. Компании связывают этот подъем с увеличением потребительского спроса и стабильным ростом новых заказов.

