Рост деловой активности в сфере услуг РФ замедлился в феврале

PMI в сфере услуг РФ в январе 2026 г. вырос до 53,1 пункта против 52,3 пункта в предыдущем месяце. Аналитики отметили, что последние четыре месяца наблюдался рост производственной активности в РФ, причем последний скачок стал самым значительным за год. Компании связывают этот подъем с увеличением потребительского спроса и стабильным ростом новых заказов.