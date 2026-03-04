Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

МЭР предложило вернуть деньги за туры на Ближний Восток из фонда туроператоров

Ведомости

Минэкономразвития предложило возврат денег туристам из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров и отсрочку уплаты взносов на три месяца на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Подготовили два распоряжения правительства – о возврате туристам денег за счет фонда персональной ответственности туроператоров и об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца: с 15 апреля на 15 июля», – сказал он.

На Ближнем Востоке на момент начала конфликта находились 23 500 российских организованных туристов, сообщил министр. Более 90% из этого числа отдыхали в ОАЭ. Решетников отметил, что общее число российских граждан в регионе «гораздо больше».

Туроператоры потратили более 2,6 млрд рублей на помощь туристам из-за Ирана

Бизнес

С 28 февраля между Россией и странами Ближнего Востока были отменены свыше 250 рейсов.

28 февраля США и Израиль атаковали территорию Ирана, убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Иран в ответ начал атаковать Израиль и страны Персидского залива, где находятся американские военные базы.

МИД РФ сообщал, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России, еще от 6000 до 8000 россиян не имеют возможности покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её