МЭР предложило вернуть деньги за туры на Ближний Восток из фонда туроператоров
Минэкономразвития предложило возврат денег туристам из фондов персональной ответственности (ФПО) туроператоров и отсрочку уплаты взносов на три месяца на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«Подготовили два распоряжения правительства – о возврате туристам денег за счет фонда персональной ответственности туроператоров и об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца: с 15 апреля на 15 июля», – сказал он.
На Ближнем Востоке на момент начала конфликта находились 23 500 российских организованных туристов, сообщил министр. Более 90% из этого числа отдыхали в ОАЭ. Решетников отметил, что общее число российских граждан в регионе «гораздо больше».
С 28 февраля между Россией и странами Ближнего Востока были отменены свыше 250 рейсов.
28 февраля США и Израиль атаковали территорию Ирана, убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных руководителей. Иран в ответ начал атаковать Израиль и страны Персидского залива, где находятся американские военные базы.
МИД РФ сообщал, что на Ближнем Востоке находятся около 50 000 туристов из России, еще от 6000 до 8000 россиян не имеют возможности покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения.