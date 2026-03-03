Туроператоры потратили более 2,6 млрд рублей на помощь туристам из-за Ирана
Российские туроператоры с 28 февраля потратили более 2,6 млрд руб. на оказание помощи туристам из России на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письме Ассоциации туроператоров (АТОР) на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова и замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.
Ближневосточный кризис из-за военного противостояния Ирана, США и Израиля привел к внушительным потерям для туристической индустрии России. Предварительно, туроператорам потребовалось продлевать размещение десятков тысяч туристов в отелях, обменивать билеты и организовывать трансферы. По данным аналитиков ассоциации, на 2 марта среднесуточные затраты туроператоров на содержание туристов превышают 500 млн руб.
2 марта на встрече с туроператорами Минэкономразвития поддержало инициативу об отсрочке взносов в ФПО на один квартал до 15 июля. В АТОР считают, что эффективнее будет увеличение срока отсрочки до двух кварталов. Такой подход повлияет на снижение финансовой нагрузки для туроператоров в самый активный период работы.
В ассоциации уточнили, что туроператоры не ставят вопрос о выделении бюджетных средств. Они предлагают предусмотреть временные регуляторные изменения, чтобы обеспечить устойчивость отрасли и гарантировать выполнение обязательств перед туристами. В АТОР считают целесообразным обратиться к опыту поддержки туриндустрии в начале коронавируса и во время после прекращения авиасообщения с западными странами в 2022 г.
Ассоциация попросила Минэкономразвития освободить туроператоров от уплаты взносов в ФПО в этом году, в том числе за 2024 и 2025 гг. для возмещения расходов, а также предоставить право на использование средств ФПО для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, досудебными и судебными претензиями.
2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что потери туроператоров, которые работают на ближневосточном направлении, достигают $1,5 млн в день. Представители организации опровергли информацию, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток. Они пояснили, что компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов, а в некоторых случаях – без него.