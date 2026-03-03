Туроператоры потратили более 2,6 млрд рублей на помощь туристам из-за Ирана

2 марта Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что потери туроператоров, которые работают на ближневосточном направлении, достигают $1,5 млн в день. Представители организации опровергли информацию, что туроператоры не возвращают деньги клиентам, которые отказались от туров на Ближний Восток. Они пояснили, что компании не штрафуют туристов, а возвращают средства с удержанием фактически понесенных расходов, а в некоторых случаях – без него.