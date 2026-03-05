Кремль: война в Иране не должна повлиять на цену топлива в РФ
Российское правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) постоянно отслеживают ситуацию с ценами на топливо в стране в связи с ситуацией в Иране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен на топливо у нас», – отметил он.
4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде рассказал, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом, через который осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным.
В разговоре с «Ведомостями» аналитики предупредили о рисках для Китая, ЕС и Индии на фоне обострения ближневосточного конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива. На тот момент котировки Brent выросли до $85 за барр. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко подчеркнул, что рост цен связан с перекрытием Ормузского пролива, через который в среднем в 2025 г. проходило 14 млн барр./сут. нефти и газового конденсата и около 6 млн барр./сут. нефтепродуктов.