Глава Минэнерго Катара предрек значительный рост цен на нефть и газ

По словам Саада аль-Кааби, при незамедлительном окончании войны на восстановление графика поставок после атаки иранского дрона на СПГ-комплекс Ras Laffan Катару потребуется «от нескольких недель до месяцев». Если война продлится несколько недель, это нанесет удар по росту мирового ВВП. Долгая пауза в поставках заставит ЕС вернуться к экономии энергии и может привести к остановке тяжелой промышленности в Германии и Италии. Государства, зависящие от импорта топлива (Индия, Турция, страны Африки), столкнутся с долговыми кризисами и девальвацией национальных валют. Экономика Китая крайне чувствительна к поставкам из Персидского залива. Затяжной конфликт может спровоцировать глубокий промышленный спад.