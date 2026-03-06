Глава Минэнерго Катара предрек значительный рост цен на нефть и газ
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби спрогнозировал, что в течение 2–3 недель цены на нефть могут достичь $150 за баррель, на газ – вырасти в 4 раза. Об этом министр сказал в интервью Financial Times.
«Цены на энергоносители вырастут для всех. Возникнет дефицит некоторых товаров, и начнется цепная реакция на заводах, которые не смогут обеспечивать поставки», – спрогнозировал министр.
По словам Саада аль-Кааби, при незамедлительном окончании войны на восстановление графика поставок после атаки иранского дрона на СПГ-комплекс Ras Laffan Катару потребуется «от нескольких недель до месяцев». Если война продлится несколько недель, это нанесет удар по росту мирового ВВП. Долгая пауза в поставках заставит ЕС вернуться к экономии энергии и может привести к остановке тяжелой промышленности в Германии и Италии. Государства, зависящие от импорта топлива (Индия, Турция, страны Африки), столкнутся с долговыми кризисами и девальвацией национальных валют. Экономика Китая крайне чувствительна к поставкам из Персидского залива. Затяжной конфликт может спровоцировать глубокий промышленный спад.
После начала войны Иран перекрыл пролив, через который проходит около 15–20% мировой нефти и 30% СПГ. Ситуацию усугубили прямые удары по энергетической инфраструктуре. Крупнейший мировой экспортер, компания QatarEnergy, была вынуждена официально объявить форс-мажор по всем своим обязательствам после того, как атаки на производство СПГ привели к физической невозможности продолжать отгрузку. На данный момент катарские заводы фактически остановлены, а танкеры заблокированы в портах.
Цены на нефть марки Brent в пятницу преодолели отметку в $91 за баррель, продемонстрировав резкий скачок более чем на 20% с начала обострения. Стоимость WTI превысила $88 за баррель.
Стоимость газа на европейских хабах взлетела более чем на 50%, так как Катар был одним из главных гарантов энергетической безопасности ЕС. ПХГ заполнены лишь на 29,76% Это на 14,9% меньше привычных средних значений для начала марта за последние пять лет. Показатели приближаются к критическим значениям, хотя и остаются выше исторического антирекорда марта 2018 г. (17,7%).