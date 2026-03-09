Дмитриев: только вместе с Россией мир сможет восстановить энергобезопасность
Диалог между Россией и США важен для мировой энергетической безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Российско-американский диалог жизненно важен для всего мира, поскольку только совместно с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность», – написал он в соцсети X и предложил «следить за новостями».
Днем Дмитриев опубликовал фотографию глав Еврокомиссии и дипслужбы ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас с ироничным комментарием насчет роста цен на нефть. 9 марта цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $119 за баррель.
Президент Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Он напомнил, что Россия не раз предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный ТЭК, поднимут цены на нефть и газ, а также ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат долгосрочные инвестиционные планы. Он отметил, Россия продолжит поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакии и Венгрии.