Дмитриев: только вместе с Россией мир сможет восстановить энергобезопасность

Президент Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Он напомнил, что Россия не раз предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный ТЭК, поднимут цены на нефть и газ, а также ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат долгосрочные инвестиционные планы. Он отметил, Россия продолжит поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакии и Венгрии.