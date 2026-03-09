Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Дмитриев: только вместе с Россией мир сможет восстановить энергобезопасность

Ведомости

Диалог между Россией и США важен для мировой энергетической безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

«Российско-американский диалог жизненно важен для всего мира, поскольку только совместно с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность», – написал он в соцсети X и предложил «следить за новостями». 

Днем Дмитриев опубликовал фотографию глав Еврокомиссии и дипслужбы ЕС Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас с ироничным комментарием насчет роста цен на нефть. 9 марта цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE составила более $119 за баррель.

Что сказал Путин о ситуации на мировом рынке нефти и газа

Политика / Власть

Президент Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Он напомнил, что Россия не раз предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный ТЭК, поднимут цены на нефть и газ, а также ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат долгосрочные инвестиционные планы. Он отметил, Россия продолжит поставлять нефть и газ тем странам, которые являются надежными покупателями, в том числе Словакии и Венгрии. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте