В США построят первый за последние 50 лет НПЗ
В США построят первый за последние 50 лет новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
По его словам, проект будет реализован благодаря инвестициям индийского миллиардера Mукеша Амбани и компании Reliance Industries. Трамп назвал соглашение исторической сделкой на $300 млрд, отметив, что это крупнейший инвестиционный проект такого рода в истории страны.
Новый завод планируется построить в порту Браунсвилл в штате Техас. Предприятие будет рассчитано на переработку 100% американской сланцевой нефти и разрабатывается компанией America First Refining, пишет CNBS News.
Как заявил Трамп, «проект должен укрепить национальную безопасность США, увеличить объемы внутреннего производства энергии и принести экономике страны миллиарды долларов». По его словам, завод также станет «самым чистым нефтеперерабатывающим предприятием в мире».
Сообщается, что предприятие сможет переработать около 1,2 млрд баррелей американской легкой сланцевой нефти и произвести до 50 млрд галлонов нефтепродуктов. CNBS News сообщило, что America First Refining также подписала 20-летний контракт на покупку, переработку и распределение добываемой в США нефти.
Как пишет издание, создание нового НПЗ происходит на фоне эскалации конфликта США и Ирана. CNBC также сообщало 10 марта, что операция Вашингтона против Тегерана привела к самому масштабному сбою в поставках нефти в истории. В результате цены на нефть выросли и превысили $100 за баррель.
Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
10 марта стало известно о минировании Ираном Ормузского пролива.