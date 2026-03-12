Более трети жалоб потребителей в торговле связаны с интернет-покупками

«У нас есть определенная сложившаяся практика защиты прав потребителей в этой сфере, которая развивается, расширяется, совершенствуется и адаптируется к тем новым вызовам, которые диктует сам рынок», – сказал Прусаков (цитата по «Интерфаксу»). Количество претензий в адрес маркетплейсов и онлайн-продавцов за последние 10 лет выросло втрое, добавил он.