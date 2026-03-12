Более трети жалоб потребителей в торговле связаны с интернет-покупками
Около 37% обращений граждан в Роспотребнадзор возникли из-за проблем с онлайн-сервисами. Об этом сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Олег Прусаков во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей. Жалобы касаются как индивидуальных продавцов, так и крупных маркетплейсов, уточнил представитель ведомства.
«У нас есть определенная сложившаяся практика защиты прав потребителей в этой сфере, которая развивается, расширяется, совершенствуется и адаптируется к тем новым вызовам, которые диктует сам рынок», – сказал Прусаков (цитата по «Интерфаксу»). Количество претензий в адрес маркетплейсов и онлайн-продавцов за последние 10 лет выросло втрое, добавил он.
Как отметил Прусаков, рост жалоб связан не только с развитием онлайн-торговли, но и с ростом правовой грамотности среди покупателей. При возникновении споров с интернет-продавцами и площадками потребители стали чаще обращаться в Роспотребнадзор, чтобы защитить свои права.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу сообщали, что маркетплейсы усилили контроль за товарами на фоне борьбы с контрафактом. По данным ФАС, в 2023–2025 гг. крупнейшие онлайн-площадки, включая Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и AliExpress, по жалобам правообладателей заблокировали около 13,3 млн карточек с неподтвержденной информацией об оригинальности продукции.