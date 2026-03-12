Россиянам в полном объеме вернут деньги за сорванный отдых на Ближнем Востоке
Российские туристы смогут получить деньги за отменившийся отдых в странах Ближнего Востока в полном объеме, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом сообщает Минэк.
«Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца», – сказал он.
По словам Решетникова, такие меры нивелируют последствия конфликта на Ближнем Востоке для всей туристической отрасли. Он оценил совокупные потери в указанной сфере в 7 млрд руб.
12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток через фонд персональной ответственности туроператора. Для этого необходимо, чтобы поездка планировалась в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Израиль с 28 февраля по 31 марта.
5 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила, что компании уже потеряли свыше 2,6 млрд руб. Позже, по ее словам, ущерб может увеличиться до 3 млрд руб.