Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Краснов направил в прокуратуру материалы для применения мер к двум судьям

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова направила в Генпрокуратуру материалы для принятия антикоррупционных мер в отношении двух судей. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Верховного суда.

Речь идет о заместителе председателя Воронежского областного суда Евгении Кучинском и судье Химкинского городского суда Московской области, председателе совета судей Московской области Владимире Татарове. Основанием для принятия таких мер стали выявленные у них и членов их семей активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.

10 февраля стало известно, что Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.

9 февраля ВККС направила материалы в отношении нижегородского судьи Виктора Фомина для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь