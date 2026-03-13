Краснов направил в прокуратуру материалы для применения мер к двум судьям

Речь идет о заместителе председателя Воронежского областного суда Евгении Кучинском и судье Химкинского городского суда Московской области, председателе совета судей Московской области Владимире Татарове. Основанием для принятия таких мер стали выявленные у них и членов их семей активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.