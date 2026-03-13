Краснов направил в прокуратуру материалы для применения мер к двум судьям
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова направила в Генпрокуратуру материалы для принятия антикоррупционных мер в отношении двух судей. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Верховного суда.
Речь идет о заместителе председателя Воронежского областного суда Евгении Кучинском и судье Химкинского городского суда Московской области, председателе совета судей Московской области Владимире Татарове. Основанием для принятия таких мер стали выявленные у них и членов их семей активы, которые не соответствуют задекларированным доходам.
10 февраля стало известно, что Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.
9 февраля ВККС направила материалы в отношении нижегородского судьи Виктора Фомина для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.