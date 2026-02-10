Газета
Главная / Общество /

Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы в отношении судьи Сапеги

Ведомости

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапега. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в судейском сообществе.

По его словам, Сапега, а также его коллега Виктор Фомин, исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда, обращались в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с просьбой о рекомендации на новую должность. Однако Сапега «в последний момент снял свою кандидатуру», добавил источник.

9 февраля ВККС направила материалы в отношении нижегородского судьи Виктора Фомина в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.

4 февраля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Главное управление СК России по Москве провело проверку в отношении Колпикова по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

