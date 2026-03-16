В Москве на прошедшей неделе ускорился рост цен на бензин
Все крупные нефтяные компании, работающие в столице, подняли цены на топливо, отмечает агентство. В то же время частные сети АЗС оставили стоимость бензина на уровне предыдущей недели.
С начала марта стоимость бензина на московских заправках росла на 1-2 коп. каждую неделю, в то время как в феврале рост составлял 11-15 коп. За весь февраль бензин подорожал примерно на 40 коп. за литр.
Стоимость основных нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже также заметно увеличилась с начала марта. К 12 марта цена бензина АИ-92 по европейскому индексу, используемому при расчете топливного демпфера, выросла на 6,5% по сравнению со 2 марта и достигла 64 108 руб./т. Бензин АИ-95 подорожал на 7% до 67 914 руб./т. Более заметно увеличилась стоимость дизельного топлива: летний сорт прибавил 10% и поднялся до 62 359 руб./т, межсезонный – на 12% до 62 698 руб./т.
«Интерфакс» отмечал, что внутри страны пока не наблюдается традиционного сезонного роста потребления. Из-за погодных условий и сохраняющегося снежного покрова аграрии откладывают полевые работы, а со стороны автомобилистов также не фиксируется увеличения покупок на автозаправках.