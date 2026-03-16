Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

В Москве на прошедшей неделе ускорился рост цен на бензин

Ведомости

На прошлой неделе цены на бензин на АЗС Москвы увеличились на 21 копейку. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), средневзвешенная стоимость АИ-92 на 16 марта составила 63,37 руб. за литр, а АИ-95 – 69,88 руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Все крупные нефтяные компании, работающие в столице, подняли цены на топливо, отмечает агентство. В то же время частные сети АЗС оставили стоимость бензина на уровне предыдущей недели.

С начала марта стоимость бензина на московских заправках росла на 1-2 коп. каждую неделю, в то время как в феврале рост составлял 11-15 коп. За весь февраль бензин подорожал примерно на 40 коп. за литр.

Стоимость основных нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже также заметно увеличилась с начала марта. К 12 марта цена бензина АИ-92 по европейскому индексу, используемому при расчете топливного демпфера, выросла на 6,5% по сравнению со 2 марта и достигла 64 108 руб./т. Бензин АИ-95 подорожал на 7% до 67 914 руб./т. Более заметно увеличилась стоимость дизельного топлива: летний сорт прибавил 10% и поднялся до 62 359 руб./т, межсезонный – на 12% до 62 698 руб./т.

«Интерфакс» отмечал, что внутри страны пока не наблюдается традиционного сезонного роста потребления. Из-за погодных условий и сохраняющегося снежного покрова аграрии откладывают полевые работы, а со стороны автомобилистов также не фиксируется увеличения покупок на автозаправках.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её