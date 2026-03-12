Биржевые цены на топливо в России ускорили рост
Стоимость основных нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже заметно увеличилась с начала марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
К 12 марта цена бензина АИ-92 по европейскому индексу, используемому при расчете топливного демпфера, выросла на 6,5% по сравнению со 2 марта и достигла 64 108 руб./т. Бензин АИ-95 подорожал на 7% до 67 914 руб./т. Более заметно увеличилась стоимость дизельного топлива: летний сорт прибавил 10% и поднялся до 62 359 руб./т, межсезонный – на 12% до 62 698 руб./т.
31 января продлил запрет на вывоз бензина, дизеля и других нефтепродуктов из России. Эти ограничения будут до 31 июля 2026 г. При этом производители бензина смогут его экспортировать, для них запрет не действует.
25 февраля в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер Александр Новак отмечал стабильность российской нефтяной отрасли: «Объемы производства позволяют обеспечивать не только спрос, <...> но и накопление запасов для того, чтобы увеличить объемы запасов на период повышенного летнего спроса».
Война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на нефть во всем мире. 9 марта стоимость нефти Brent превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. 10 марта она упала до $83,8, подойдя к отметке первого дня войны – 28 февраля, но 12 марта на нефть Brent вновь превысила $100 за баррель. В Кремле говорили, что военный конфликт в Иране не должен повлиять на цену топлива в РФ.