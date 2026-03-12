Биржевые цены на топливо в России ускорили рост

Война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на нефть во всем мире. 9 марта стоимость нефти Brent превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. 10 марта она упала до $83,8, подойдя к отметке первого дня войны – 28 февраля, но 12 марта на нефть Brent вновь превысила $100 за баррель. В Кремле говорили, что военный конфликт в Иране не должен повлиять на цену топлива в РФ.