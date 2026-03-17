Состояние сооснователя «Яндекса» Воложа выросло в четыре раза за год
За последний год состояние сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа выросло в четыре раза и достигло $4,4 млрд по сравнению с $1,2 млрд в начале 2025 г. Это следует из данных рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.
За последний день состояние бизнесмена увеличилось на $521 млн. С начала марта его капитал вырос на $1,2 млрд благодаря успешным сделкам компании Nebius (ранее известной как нидерландская Yandex N.V., и являющейся материнской компанией «Яндекса») с технологическими гигантами Nvidia и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Согласно актуальным данным, 17 марта Волож вошел в число первых 1000 миллиардеров мира, заняв 947-е место в рейтинге.
Nebius заключила пятилетнее соглашение с Meta на поставку инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) на сумму около $27 млрд 16 марта. Как сообщила компания, контракт предусматривает предоставление $12 млрд вычислительных мощностей в нескольких локациях. Кроме того, Meta получит право приобрести дополнительные мощности на сумму до $15 млрд в течение срока действия соглашения.
Nebius планирует использовать развертывания платформы ИИ Nvidia нового поколения Vera Rubin для выполнения контракта. Ожидается, что запуск этой платформы состоится во второй половине 2026 г. Поставки вычислительных мощностей Nebius начнет в начале 2027 г.