Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Испания высвободит до 11,5 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками из-за закрытия Ормузского пролива. Об этом заявила министр по экологическому переходу страны Сара Аагесен, передает El Pais.

По ее словам, высвобождение запасов рассчитано на 90 дней и будет проходить поэтапно. Первый этап начнется через 15 дней. Мера реализуется в рамках планов Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих высвобождение до 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка.

Аагесен также призвала к «спокойствию». Она отметила, что прямая зависимость Испании от поставок нефти и газа ограничена, несмотря на наблюдаемую волатильность цен на энергоресурсы.

11 марта премьер-министр страны Санаэ Такаити сообщила, что власти Японии приняли решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок.

Читайте также:Аналитики предупредили о рисках для экономик ЕС и Азии из-за войны в Иране
