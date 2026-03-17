Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов
Испания высвободит до 11,5 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками из-за закрытия Ормузского пролива. Об этом заявила министр по экологическому переходу страны Сара Аагесен, передает El Pais.
По ее словам, высвобождение запасов рассчитано на 90 дней и будет проходить поэтапно. Первый этап начнется через 15 дней. Мера реализуется в рамках планов Международного энергетического агентства (МЭА), предусматривающих высвобождение до 400 млн баррелей нефти для стабилизации рынка.
Аагесен также призвала к «спокойствию». Она отметила, что прямая зависимость Испании от поставок нефти и газа ограничена, несмотря на наблюдаемую волатильность цен на энергоресурсы.
11 марта премьер-министр страны Санаэ Такаити сообщила, что власти Японии приняли решение об освобождении в одностороннем порядке стратегических запасов нефти и начале ее поставок на внутренний рынок.