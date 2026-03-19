Главная / Бизнес /

«Точка банк»: больше половины ИП в России открывает молодежь

Чаще всего молодые люди запускали бизнес в онлайн-торговле и IT
Ведомости

Средний возраст начинающего бизнесмена – 35,8 года. Это следует из исследования «Точка банка» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Кредитная организация провела анализ на основе данных индивидуальных предпринимателей (ИП), открывших первый бизнес в 2025 г.

Люди в возрасте до 35 лет формирует 54,1% всех новых ИП, а доля пожилых предпринимателей-новичков – только 3,7%.

Чаще всего молодые люди запускали бизнес в сфере интернет-торговли (20,9%), разработки программного обеспечения (5,8%) и рекламной деятельности (5,5%). «Причем в интернет-торговле доля молодежи заметно выше среднего по экономике – 61,8%. Это указывает на то, что онлайн-торговля стала для молодых людей одной из ключевых точек входа в предпринимательство», – говорится в материале.

По части доли молодых бизнесменов абсолютным лидером стали креативные индустрии. В том числе, сфера звукозаписи и музыкального издательства – в этом сегмент из всех новых предпринимателей 82,2% составляет молодежь в возрасте около 29 лет. Аналитики связали это с появлением новых музыкальных релизов и молодых авторов и ростом популярности подкастов.

Кроме того, много молодых людей работают в рекламе (76,7%), сфере фотосъемки (75,7%), кино- и видеопроизводстве (73,6%) и дизайне (70,1%). Средний возраст предпринимателей в креативной экономике колеблется в диапазоне от 28 до 32 лет.

Рост предпринимателей среди молодых людей отмечали и власти. В мае 2025 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2019 г. количество молодых бизнесменов в России выросло на 75%. «Ведомости» также писали в феврале прошлого года, что россияне до 25 лет все чаще создают свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели (ИП).

