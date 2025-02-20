Молодые самозанятые в возрасте до 25 лет стали чаще оформлять ИП

Молодые россияне в возрасте до 25 лет все чаще создают свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели. К такому выводу пришли авторы совместного исследования сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк». Solar Staff проанализировала налоговые статусы своих исполнителей, которые работают в более чем 3000 компаниях в России. А банк «Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет (1999 года рождения и младше) среди них возросла до 3,26%. В 2023 г. доля «молодежных» ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка «Бланк» составляла только 2,89%.