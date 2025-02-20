Молодые самозанятые в возрасте до 25 лет стали чаще оформлять ИП

Молодые самозанятые в возрасте до 25 лет стали чаще оформлять ИПНовый статус помогает масштабировать бизнес и наладить отношения с крупными клиентами
Молодые россияне в возрасте до 25 лет все чаще создают свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели. К такому выводу пришли авторы совместного исследования сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк». Solar Staff проанализировала налоговые статусы своих исполнителей, которые работают в более чем 3000 компаниях в России. А банк «Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет (1999 года рождения и младше) среди них возросла до 3,26%. В 2023 г. доля «молодежных» ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка «Бланк» составляла только 2,89%.
Выводы исследования подтверждаются статистикой Минэкономразвития. По данным ведомства, доля ИП в возрасте до 25 лет растет неуклонно все последние пять лет: в 2019 г. в России было 148 000 таких ИП, а в 2023 г. – уже 243 500. В 2024 г. число «молодежных» ИП увеличилось еще на 20,6%, т. е. было зарегистрировано еще 41 500 предприятий.