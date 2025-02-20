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Молодые самозанятые в возрасте до 25 лет стали чаще оформлять ИП

Новый статус помогает масштабировать бизнес и наладить отношения с крупными клиентами
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

Молодые россияне в возрасте до 25 лет все чаще создают свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели. К такому выводу пришли авторы совместного исследования сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк». Solar Staff проанализировала налоговые статусы своих исполнителей, которые работают в более чем 3000 компаниях в России. А банк «Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет (1999 года рождения и младше) среди них возросла до 3,26%. В 2023 г. доля «молодежных» ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка «Бланк» составляла только 2,89%.

Выводы исследования подтверждаются статистикой Минэкономразвития. По данным ведомства, доля ИП в возрасте до 25 лет растет неуклонно все последние пять лет: в 2019 г. в России было 148 000 таких ИП, а в 2023 г. – уже 243 500. В 2024 г. число «молодежных» ИП увеличилось еще на 20,6%, т. е. было зарегистрировано еще 41 500 предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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