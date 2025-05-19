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Мишустин заявил о росте числа молодых бизнесменов на 75% с 2019 года

Ведомости

За шесть лет в России значительно выросло число молодых предпринимателей – на 75% с 2019 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правкомиссии по развитию малых и средних предприятий (МСП).

«Молодые люди – это источник новых идей и цифровых компетенций. Они обладают высоким уровнем мобильности. С 2019 г. число таких предпринимателей выросло на 75%, превысив 270 000 человек», – сказал премьер, его слова привели на сайте правительства.

На 75% увеличилось в небольших организациях и количество сотрудников старше 60 лет, которые занимаются наставничеством, передают практический опыт, заявил Мишустин. Премьер призвал продолжать работу в обеспечении занятости молодежи и представителей старшего поколения.

«Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк» писали в феврале, что россияне до 25 лет все чаще создают свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели (ИП).

«Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет (1999 г. р. и младше) среди них возросла до 3,26%. В 2023 г. доля «молодежных» ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка «Бланк» составляла только 2,89%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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