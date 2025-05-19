Мишустин заявил о росте числа молодых бизнесменов на 75% с 2019 года

«Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет (1999 г. р. и младше) среди них возросла до 3,26%. В 2023 г. доля «молодежных» ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка «Бланк» составляла только 2,89%.