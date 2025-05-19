Мишустин заявил о росте числа молодых бизнесменов на 75% с 2019 года
За шесть лет в России значительно выросло число молодых предпринимателей – на 75% с 2019 г. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правкомиссии по развитию малых и средних предприятий (МСП).
«Молодые люди – это источник новых идей и цифровых компетенций. Они обладают высоким уровнем мобильности. С 2019 г. число таких предпринимателей выросло на 75%, превысив 270 000 человек», – сказал премьер, его слова привели на сайте правительства.
На 75% увеличилось в небольших организациях и количество сотрудников старше 60 лет, которые занимаются наставничеством, передают практический опыт, заявил Мишустин. Премьер призвал продолжать работу в обеспечении занятости молодежи и представителей старшего поколения.
«Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк» писали в феврале, что россияне до 25 лет все чаще создают свой бизнес и регистрируются как индивидуальные предприниматели (ИП).
«Бланк» изучил профили 35 000 своих активных клиентов и выяснил, что доля зарегистрированных ИП в возрасте до 25 лет (1999 г. р. и младше) среди них возросла до 3,26%. В 2023 г. доля «молодежных» ИП от общего количества индивидуальных предпринимателей – клиентов банка «Бланк» составляла только 2,89%.