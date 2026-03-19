РСТ спрогнозировал рост цен на туры за границу на 5–7% в 2026 году
Стоимость заграничных туров из России может вырасти на 5–7% в 2026 г. из-за увеличения цен на нефть и топливо, а значит, и на авиаперелеты. Об этом сообщил соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов, передает ТАСС.
«Мы ожидаем, что стоимость авиабилетов будет расти. И, конечно же, в первую очередь это связано со стоимостью нефти и топлива. Я думаю, что стоимость перевозки подорожает до 10%. Влияние стоимости на туры составит порядка 5–7% в зависимости от направления», – отметил он.
По словам Рубцова, такая динамика повлияет на все массовые туристические направления. В частности, речь идет о Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и др.
Bloomberg 19 марта сообщал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре. После атаки президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран атакует Катар, США «взорвут все газовое месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел».