Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РСТ спрогнозировал рост цен на туры за границу на 5–7% в 2026 году

Ведомости

Стоимость заграничных туров из России может вырасти на 5–7% в 2026 г. из-за увеличения цен на нефть и топливо, а значит, и на авиаперелеты. Об этом сообщил соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что стоимость авиабилетов будет расти. И, конечно же, в первую очередь это связано со стоимостью нефти и топлива. Я думаю, что стоимость перевозки подорожает до 10%. Влияние стоимости на туры составит порядка 5–7% в зависимости от направления», – отметил он.

По словам Рубцова, такая динамика повлияет на все массовые туристические направления. В частности, речь идет о Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и др.

Bloomberg 19 марта сообщал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре. После атаки президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран атакует Катар, США «взорвут все газовое месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь