Миллер: на энергорынках «медведи» отдыхают, а «быки» «пашут в три пота»
На международных энергетических рынках отдыхают только «медведи», а «быки» (участники, которые играют на повышение) «пашут в три пота». Так председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил ситуацию на рынках в связи с конфликтом на Ближнем Востоке в разговоре с ТАСС.
«Образно о ситуации на международных энергетических рынках и ее дальнейшей динамике, по-видимому, можно сказать так, что отдыхают только «медведи», а «пашут в три пота» только «быки», – сказал он.
По словам Миллера, события на объектах энергетики в странах Ближнего Востока могут привести к масштабным и долговременным последствиям.
18 марта агентство Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге страны. После этого представитель центрального штаба ВС Исламской Республики в эфире гостелерадиокомпании Ирана заявил, что Тегеран будет уничтожать объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ. Он пригрозил «сжечь дотла» эти объекты.
Утром 19 марта несколько объектов по производству СПГ компании Qatar Energy в Катаре были атакованы иранской ракетой. Начались пожары, зафиксирован значительный ущерб. Для локализации ущерба были развернуты группы экстренного реагирования, жертв нет.