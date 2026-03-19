Ключевой проект QatarEnergy могут отложить больше чем на год из-за атаки Ирана

19 марта Аль-Кааби сообщал Reuters, что иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству СПГ. По его словам, в результате ударов были повреждены два из 14 СПГ-заводов и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо. Это приведет к выпадению из производства около 12,8 млн т СПГ в год на срок от трех до пяти лет.