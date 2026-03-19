Ключевой проект QatarEnergy могут отложить больше чем на год из-за атаки Ирана

Проект расширения газового месторождения North Field компании QatarEnergy будет отложен из-за атаки на промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре, заявил глава компании Саад Шерида аль-Кааби. Его слова передает Al Jazeera.

По его словам, работы по проекту фактически остановлены. «Работы по расширению North Field сейчас не ведутся. Там нет работников. Проект точно задерживается», – отметил он. Аль-Кааби добавил, что задержка может составить «месяцы, если не год или больше».

Он также отметил, что возобновление производства возможно только после завершения боевых действий. Даже в этом случае на полное восстановление загрузки потребуется не менее трех–четырех месяцев.

Проект North Field является ключевым для планов Катара по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2027 г., отмечает Al Lazeera.

19 марта Аль-Кааби сообщал Reuters, что иранские атаки уничтожили 17% мощностей Катара по производству СПГ. По его словам, в результате ударов были повреждены два из 14 СПГ-заводов и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо. Это приведет к выпадению из производства около 12,8 млн т СПГ в год на срок от трех до пяти лет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте