Бизнес /

ФАС обязала «Вайлдберриз» и «Озон» изменить работу с продавцами

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала ведущие торговые площадки страны, «Вайлдберриз» и «Озон», внести изменения в механизмы взаимодействия с продавцами. Компании должны выполнить все требования до 3 апреля. Решение было принято после заседания экспертного совета службы по развитию конкуренции в сфере информационных технологий. 

Специалисты выявили ряд существенных нарушений в деятельности маркетплейсов: торговые платформы применяли дифференцированный подход к российским и иностранным продавцам, устанавливая для них различные условия работы. Кроме того, действующие комиссии создают неблагоприятную среду для развития бизнеса, а практика вложения средств в цены товаров без согласия продавцов нарушает права как самих продавцов, так и конечных потребителей, заявили в антимонопольной службе.

В установленный срок маркетплейсам предстоит предоставить в ФАС комплекс документов. Компании должны раскрыть информацию о комиссионных ставках для всех категорий продавцов, при этом ставки должны быть экономически обоснованными и не содержать признаков дискриминации. Также торговые площадки обязаны разработать новые коммерческие политики, регулирующие вопросы инвестирования в цены товаров независимых продавцов. В этих документах необходимо детально описать источники финансирования инвестиций, обеспечить равные условия для всех товарных категорий и установить порядок информирования всех участников процесса.

Помимо этого, маркетплейсам предстоит пересмотреть условия пользовательских соглашений и внести изменения в техническую часть платформ, чтобы обеспечить добровольное согласие продавцов на инвестирование в цены их товаров.

В случае невыполнения предписаний в рамках механизма саморегулирования ФАС будет вынуждена применить меры принудительного антимонопольного регулирования.

В конце января ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор продавцов строительных профлистов. Участники сговора состояли в общем чате в мессенджере, где координировали свою деятельность для раздела товарного рынка. Они договаривались о цене продажи продукции и об участии в акциях маркетплейсов.

ФАС проанализировала информацию и установила схожий диапазон средних цен на профлисты и динамику их изменения. Ведомство возбудило антимонопольное дело по признакам нарушения в отношении двух участников сговора. Если вина будет доказана, то нарушителям грозят административные санкции, сообщила ФАС.

