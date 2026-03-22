Бессент: Россия получит $2 млрд доходов после ослабления ограничений на нефть
Россия может получить $2 млрд дополнительных доходов из-за ослабления ограничений США на продажу нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.
«Наш анализ показал, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит $2 млрд - это всего лишь один день бюджета России», - сказал министр.
13 марта США разрешили на месяц операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. Это произошло после резкого роста мировых цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива Ираном. Тегеран ограничивает движение по акватории из-за американо-израильской операции.
После ослабления ограничений Бессент утверждал, что РФ не получит значительной прибыли от этой меры. Он предположил, что повышение цен на нефть, вызванное проведением военной операции против Ирана, будет краткосрочным.