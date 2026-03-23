Saudi Aramco сократит поставки нефти азиатским покупателям
Нефтяная компания Saudi Aramco сократит поставки сырой нефти азиатским покупателям в апреле на фоне блокировки Ормузского пролива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства заявили, что Saudi Aramco будет поставлять только легкую нефть Arab Light, экспортируемую из саудовского порта Янбу.
Янбу остается единственным каналом экспорта нефти из арабских стран Персидского залива после блокады Ормузского пролива. 19 марта Reuters сообщало о воздушной атаке на нефтеперерабатывающий завод Samref (предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil) в порту. Источник заявил о минимальном ущербе. В этот же день в Янбу возобновилась погрузка нефти.
Иран заблокировал Ормузский пролив после американо-израильских ударов по его территории. 4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил, что иранские военные установили полный контроль над проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.