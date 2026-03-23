Saudi Aramco сократит поставки нефти азиатским покупателям

Янбу остается единственным каналом экспорта нефти из арабских стран Персидского залива после блокады Ормузского пролива. 19 марта Reuters сообщало о воздушной атаке на нефтеперерабатывающий завод Samref (предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil) в порту. Источник заявил о минимальном ущербе. В этот же день в Янбу возобновилась погрузка нефти.