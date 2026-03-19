Reuters: в порту Янбу в Саудовской Аравии возобновлена погрузка нефти
В саудовском порту Янбу возобновлена погрузка нефти после атаки, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Ранее 19 марта агентство сообщало о воздушной атаке на нефтеперерабатывающий завод Samref (предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil) в порту Янбу. Источник сообщал, что ущерб минимален.
Порт Янбу остается единственным каналом экспорта нефти из арабских стран Персидского залива после блокады Ормузского пролива, отмечало агентство.
Стоимость нефти марки Brent 19 марта достигла $112 за баррель. Leading Report сообщало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает вариант вывода войск из Ормузского пролива, «вынуждая союзников США защищать его». Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что такой шаг может привести к двукратному росту цены на нефть.