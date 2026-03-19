Reuters сообщил об атаке на НПЗ Samref в Саудовской Аравии

Стоимость нефти марки Brent составила $112 за баррель 19 марта. Leading Report сообщало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Ормузского пролива, «вынуждая союзников США защищать его». Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что такой шаг может привести к росту стоимости нефти в два раза.