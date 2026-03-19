Reuters сообщил об атаке на НПЗ Samref в Саудовской Аравии
Нефтеперерабатывающий завод Samref (предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil) в порту Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, ущерб после атаки минимален.
19 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об эвакуации сотрудников нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая Samref.
Reuters обратило внимание, что сейчас Янбу – единственный канал экспорта сырой нефти из арабских стран Персидского залива после перекрытия Ормузского пролива.
Стоимость нефти марки Brent составила $112 за баррель 19 марта. Leading Report сообщало, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вывода войск из Ормузского пролива, «вынуждая союзников США защищать его». Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что такой шаг может привести к росту стоимости нефти в два раза.