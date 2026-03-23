Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

США высвобождают до 1,5 млн баррелей нефти в сутки из резервов

Ведомости

США начали высвобождать до 1,5 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает The New York Times.

Отгрузка нефти из стратегического нефтяного резерва началась 20 марта. Ранее, как напоминает The New York Times, власти США объявили о планах использовать экстренные запасы для смягчения ограничений на мировом рынке нефти.

19 марта страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) высвободили 426 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Первые партии сырья уже поступили на рынок. Основной объем высвобождения приходится на сырую нефть, тогда как в Европе значительная часть поставок будет представлена нефтепродуктами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте