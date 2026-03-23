США высвобождают до 1,5 млн баррелей нефти в сутки из резервов
США начали высвобождать до 1,5 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает The New York Times.
Отгрузка нефти из стратегического нефтяного резерва началась 20 марта. Ранее, как напоминает The New York Times, власти США объявили о планах использовать экстренные запасы для смягчения ограничений на мировом рынке нефти.
19 марта страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) высвободили 426 млн баррелей нефти из чрезвычайных запасов на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Первые партии сырья уже поступили на рынок. Основной объем высвобождения приходится на сырую нефть, тогда как в Европе значительная часть поставок будет представлена нефтепродуктами.