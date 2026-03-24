Маркетплейсы обяжут нести субсидиарную ответственность за товары из-за рубежа
Маркетплейсы обяжут нести ответственность за продажу некачественных товаров из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
Для площадок будет установлена субсидиарная ответственность – она позволяет взыскивать долг как с должника, так и с любого лица, его контролирующего или за него поручившегося.
Агентство отмечает, что сейчас закон о защите прав потребителей не распространяется на взаимоотношения с иностранными продавцами, которые не являются российскими юрлицами. При спорах с зарубежными компаниями применяются международные нормы и законодательство страны продавца, а «покупатели некачественных товаров остаются без защиты».
«Маркетплейсы при этом несут только ограниченную ответственность – они отвечают за предоставление достоверной информации», – говорится в материале.
Ожидается, что механизм субсидиарной ответственности для таких споров будет разработан до января 2028 г. Роспотребнадзором, Минэкономразвития и Минпромторгом.
Накануне стало известно, что маркетплейсам могут запретить вмешиваться в ценообразование товаров. Вместо этого предлагается закрепить это право только за продавцами. Как писал РБК, изменения будут поэтапными: сначала маркетплейсам придется согласовывать с продавцами все скидки и акции, а далее маркетплейсы будут полностью исключены из ценообразования.