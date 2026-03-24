Маркетплейсы обяжут нести субсидиарную ответственность за товары из-за рубежа

Накануне стало известно, что маркетплейсам могут запретить вмешиваться в ценообразование товаров. Вместо этого предлагается закрепить это право только за продавцами. Как писал РБК, изменения будут поэтапными: сначала маркетплейсам придется согласовывать с продавцами все скидки и акции, а далее маркетплейсы будут полностью исключены из ценообразования.