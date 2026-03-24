Эксперты признали рынок онлайн‑торговли в России олигополией

13 февраля «Ведомости» писали, что рынок нишевых маркетплейсов в России в 2025 г. достиг 990 млрд руб. Это на 22% больше, чем в предыдущем году, и втрое больше, чем в 2021 г. Авторы исследования прогнозируют, что в текущем году этот сегмент превысит 1,1 трлн руб., а к 2028 г. достигнет примерно 1,3 трлн руб.