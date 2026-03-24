Эксперты признали рынок онлайн‑торговли в России олигополией
С тезисом, что рынок онлайн-торговли в России в 2026 г. уже является олигополией, согласились 50% опрошенных компанией «Минченко консалтинг» экспертов, следует из исследования.
Еще 50% респондентов выразили мнение, что рынок движется в сторону олигополии с существенным дисбалансом интересов других участников рынка.
Высокий риск монополизации отметили 52% экспертов, они настояли на активном государственном регулировании. Треть от числа опрошенных указали, что существующих полномочий федеральных служб в целом достаточно для сохранения конкуренции без избыточного регулирования. Об отсутствии значительных рисков заявили 12% респондентов.
Олигополия
20 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline сообщил, что совокупные продажи крупнейших маркетплейсов Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 г. выросли на 32,2% и достигли 8,59 трлн руб. Это значительно ниже динамики за 2024 г. – 56,2% в годовом отношении. В Data Insight предварительно оценили совокупные продажи площадок в 8,3 трлн руб. Рост год к году составил 25%. Годом ранее значение оценивалось в 53%.
13 февраля «Ведомости» писали, что рынок нишевых маркетплейсов в России в 2025 г. достиг 990 млрд руб. Это на 22% больше, чем в предыдущем году, и втрое больше, чем в 2021 г. Авторы исследования прогнозируют, что в текущем году этот сегмент превысит 1,1 трлн руб., а к 2028 г. достигнет примерно 1,3 трлн руб.
Согласно исследованию, в прошлом году крупнейшую долю этого рынка заняли агрегаторы доставки продуктов – 61%. Второе место заняли маркетплейсы категорийных ритейлеров – 20%. Еще 6% рынка пришлось на фармацевтические маркетплейсы, а 5% – на маркетплейсы автотоваров.