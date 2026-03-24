Минэнерго рассчитывает сохранить добычу угля на уровне 440 млн т в 2026 году

Ведомости

Минэнерго России рассчитывает сохранить добычу и экспорт угля на уровне 440 млн т и 211 млн т соответственно. От этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

«То есть задача – сохранить уровень 2025 г.», – пояснил он.

22 января вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал, что добыча угля в России в 2025 г. составила 440 млн т. По его словам, угольная промышленность показывает устойчивость.

Новак напомнил, что в прошлом году правительство запустило программу поддержки предприятий угольной отрасли. Она предусматривает отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, адресные программы поддержки компаний и компенсацию части логистических затрат при экспортных перевозках угля. Эти меры позволили удерживать показатели добычи и поставок угля на уровне 2024 г.

24 марта кабмин продлил действие ряда мер поддержки организаций угольной отрасли. До 30 апреля 2026 г. отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. До этого момента к угольным компаниям также не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, если против них не возбуждена процедура банкротства.

