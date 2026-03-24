Минэнерго рассчитывает сохранить добычу угля на уровне 440 млн т в 2026 году

24 марта кабмин продлил действие ряда мер поддержки организаций угольной отрасли. До 30 апреля 2026 г. отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. До этого момента к угольным компаниям также не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, если против них не возбуждена процедура банкротства.