Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для угольных компаний
Правительство России продлило действие отдельных мер поддержки организаций угольной отрасли. До 30 апреля 2026 г. отсрочены платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Погасить задолженность можно равными частями ежемесячно с мая до конца ноября этого года. Кроме того, до 30 апреля к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, если против них не возбуждена процедура банкротства. Это позволит высвободить оборотные средства перспективных организаций на текущую деятельность.
30 мая 2025 г. Мишустин сообщил, что угольным компаниям дадут отсрочку по налогам на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 1 декабря прошлого года. Также было объявлено о создании подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики.
12 декабря кабмин отсрочил для угольных компаний платежи по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 28 февраля 2026 г. До указанной даты их освободили и от взысканий по налоговым и страховым задолженностям.
30 декабря Минфин представил результаты налоговых мер господдержки для предприятий угольной отрасли в 2025 г. Подкомиссия по финансовой поддержке помогла более чем 130 компаниям, столкнувшимися с ухудшением экономических показателей. По данным ведомства, общий объем высвобожденных средств составил 37,7 млрд руб., из которых 8,6 млрд руб. пришлось на отсрочку по НДПИ, еще около 29,1 млрд руб. – на перенесенные страховые взносы.