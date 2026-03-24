Роспотребнадзор: число попыток продать просроченный товар снизилось в пять раз
С начала 2026 г. на кассах пресекли продажу 330,3 млн единиц продуктов, в их числе просроченных – 24,6 млн единиц, сообщил Роспотребнадзор в Мах.
Таких результатов удалось добиться благодаря внедрению цифровой маркировки, пишет ведомство. С начала года количество регистрируемых нарушений требований к маркировке снизилось в 4,2 раза, а количество попыток продать просроченный товар снизилось в пять раз год к году.
В Роспотребнадзоре отметили, что в 99,4% случаях потенциально опасная продукция, запрещенная к продаже, не была продана потребителям. По данным службы, результативность контрольно-надзорных мероприятий в I квартале 2026 г. по сравнению с тем же периодом 2025 г. выросла с 94 до 99%.
Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2019 г. Ее основная цель – противодействие нелегальному обороту товаров.
26 декабря 2025 г. система маркировки «Честный знак» заблокировала продажу 138 000 бутылок потенциально опасного напитка Aloe Vera после обнаружения в нем ацетона. Реализация спорных партий была приостановлена как в розничных магазинах, так и на онлайн-площадках.