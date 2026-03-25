Курьерам могут запретить носить личные вещи в сумках для товаров

С 2026 г. курьеры не смогут использовать сумки, предназначенные для размещения доставляемых товаров, для хранения личных вещей. Об этом говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, передает ТАСС.

Документ устанавливает строгие требования к организации доставки продуктов питания. Особое внимание уделяется условиям транспортировки, которые должны гарантировать сохранность качества и безопасности продукции, а также защищать ее от возможных загрязнений и порчи на всем пути следования.

Важным аспектом является использование специализированных контейнеров для перевозки продуктов. Они должны обеспечивать надежную защиту пищевой продукции от загрязнений, а также предотвращать доступ животных, грызунов и насекомых. Контейнеры подлежат обязательной регулярной очистке, мойке и дезинфекции. Строго запрещено использование поврежденных или порванных контейнеров, не отвечающих требованиям безопасности.

В октябре 2025 г. глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к вице-премьеру Виталию Савельеву с предложением ужесточить регулирование курьерского транспорта. В частности, речь шла о введении запрета на езду по тротуару из-за участившихся случаев наездов на пешеходов, включая детей, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Исключение предлагалось сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Предлагаемые изменения должны быть подкреплены нормами административной ответственности за управление мопедами без прав и без регистрации.

