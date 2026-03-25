Росавиация продлила рекомендацию не продавать билеты в ОАЭ до 16 апреля

Ведомости

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не продавать билеты на рейсы в ОАЭ и обратно до 16 апреля включительно. Об этом сообщили в ведомстве.

Ограничения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке. После начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана ряд стран региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за угрозы атак ракет и беспилотников.

16 марта сообщалось, что российские туроператоры вывезли всех своих туристов, которые отдыхали в ОАЭ по пакетным турам. Авиакомпании выполняли вывозные рейсы, которые изначально переносились из-за эскалации.

27 марта стало известно, что Росавиация также продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля. Перевозчикам рекомендовано прокладывать маршруты в обход этих стран через воздушное пространство третьих государств. В ведомстве подчеркивали необходимость строгого соблюдения требований безопасности и учета рекомендаций авиационных властей стран, через которые выполняются полеты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте