Россию в течение года могут покинуть еще около 13 брендов

21 марта немецкая компания Henkel, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Schwarzkopf. Бренд может производить в стране косметику, бытовую химию, парикмахерские услуги и рекламу. Глава Роспатента Юрий Зубов до этого говорил, что зарубежные бренды стремятся сохранить регистрацию своих товарных знаков в России для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если сам рынок для них временно недоступен.