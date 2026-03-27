Россию в течение года могут покинуть еще около 13 брендов

Примерно 13 брендов могут уйти с рынка РФ в течение 2026 г. Некоторые из них уже полностью закрыли торговые точки, передает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP.

«Часть из них уже полностью закрыла торговые точки», – сообщил агентству собеседник.

Компания рассказала, что осуществляла мониторинг брендов, которые занимаются товарами широкого потребления. При этом специализированные товары, например, автомобили или медицинские изделия, а также операторы общественного питания не были включены в процесс.

По данным CMWP, в процессе закрытия магазинов сейчас находятся российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO и немецкая Bugatti. Российский бренд детских товаров Orby также намерен закрыть точки, а Pelican – перейти в онлайн.

21 марта немецкая компания Henkel, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Schwarzkopf. Бренд может производить в стране косметику, бытовую химию, парикмахерские услуги и рекламу. Глава Роспатента Юрий Зубов до этого говорил, что зарубежные бренды стремятся сохранить регистрацию своих товарных знаков в России для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если сам рынок для них временно недоступен.

