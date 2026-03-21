Ушедшая из России Henkel зарегистрировала товарный знак Schwarzkopf

Henkel заявила об уходе из РФ в апреле 2022 г. на фоне событий на Украине. В апреле 2023 г. компания продала свои активы консорциуму инвесторов, в который входят активы Виктора Харитонина, основного владельца одного из крупнейших российских производителей лекарств – «Фармстандарта», и его партнеров, писали «Ведомости». Сделка предусматривает обратный опцион в течение 10 лет, сообщал гендиректор немецкой компании Карстен Кнобель.