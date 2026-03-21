Ушедшая из России Henkel зарегистрировала товарный знак Schwarzkopf
Немецкая компания Henkel, покинувшая российский рынок, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Schwarzkopf, пишет ТАСС. Заявки были поданы 17 апреля 2025 г. от компании «Хенкель АГ унд Ко». Товарный знак зарегистрирован по 14 классам международной классификации, включая косметику, бытовую химию, парикмахерские услуги и рекламу.
Глава Роспатента Юрий Зубов ранее отмечал, что зарубежные бренды стремятся сохранить регистрацию своих товарных знаков в России для защиты от подделок и сохранения репутации, даже если сам рынок для них временно недоступен.
Henkel заявила об уходе из РФ в апреле 2022 г. на фоне событий на Украине. В апреле 2023 г. компания продала свои активы консорциуму инвесторов, в который входят активы Виктора Харитонина, основного владельца одного из крупнейших российских производителей лекарств – «Фармстандарта», и его партнеров, писали «Ведомости». Сделка предусматривает обратный опцион в течение 10 лет, сообщал гендиректор немецкой компании Карстен Кнобель.