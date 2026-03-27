Сергей Ранчин назначен генеральным директором «Микрона»
Генеральным директором производителя микроэлектроники «Микрон» назначен Сергей Ранчин. Бывший гендиректор компании Гульнара Хасьянова уходит с должности. Она работала на этом посту 10 лет.
Ранчин пришел на завод «Микрон» в 1997 г. Он прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по операционной деятельности. В 2024 г. возглавил НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ, который специализируется на исследованиях в области микроэлектроники и нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, физики и информатики.
Хасьянова заняла пост гендиректора «Микрона» в 2016 г. За время ее работы в контур завода вошла производственная площадка «Светлана–Полупроводники», создано совместное предприятие с Московским метрополитеном – «МСП» и реализован выпуск карты «Тройка» с новым чипом, усилена инженерная инфраструктура для развития производства, освоено в серийном производстве более 400 типономиналов продукции и создан первый полностью отечественный микроконтроллер «Амур».
«Микрон» является одним из технологических лидеров российской полупроводниковой отрасли. Клиентами компании являются Московский метрополитен, государственные транспортные предприятия Казани, Магнитогорска, Тюмени, Нижнего Новгорода и других городов России и др.