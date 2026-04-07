ФАС снизила цены на семь жизненно важных препаратов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизила цены на семь лекарственных препаратов, в их числе морфин и полиоксидоний, сообщило ведомство.
24 февраля 2026 г. правительство обновило перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), включив в него все агрегированные формы препаратов, напомнили в ФАС.
По данным ведомства, снижение цен составило от 11 до 49,8%. Речь идет о препаратах для обезболивания, дезинфекции открытых ран, лечения онкозаболеваний и заболеваний дыхательных путей, а также инфекций и диагнозов, связанных с сердцем.
Это полиоксидоний (флакон раствора в дозировке 6 мг/мл), перекись водорода (флакон со спреем в дозировке 3%), периндоприл (30 капсул в дозировке 8 мг), морфин (упаковка из 2 флаконов в дозировке 20 мг/мл), сафнело (шприц-ручка с раствором в дозировке 120 мг), калквенс Т (60 таблеток) и симбикорт рапихалера (в дозировках 160 мкг+4.5 мкг/доза и 80 мкг+4.5 мкг/доза).
В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на лекарства из перечня ЖНВЛП. Власти также должны принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.