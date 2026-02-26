Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, следует из списка распоряжений российского лидера по итогам прямой линии 19 декабря 2025 г.
Власти также должны принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.
Усилением контроля займется кабмин совместно с региональными исполнительными органами, Генпрокуратурой РФ и движением «Народный фронт».
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил в ходе выступления в Госдуме 25 февраля, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов и даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.
В феврале Минюст РФ зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об утверждении методики установления надбавок к ценам на жизненно важные лекарственные препараты. ФАС разработала изменения, которые дают возможность региональным исполнительным органам выделить в верхней ценовой группе (свыше 500 руб.) несколько экономически обоснованных ценовых подгрупп. В них надбавки будут снижены.