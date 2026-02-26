Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, следует из списка распоряжений российского лидера по итогам прямой линии 19 декабря 2025 г.

Власти также должны принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.

Усилением контроля займется кабмин совместно с региональными исполнительными органами, Генпрокуратурой РФ и движением «Народный фронт».

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил в ходе выступления в Госдуме 25 февраля, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов и даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.

В феврале Минюст РФ зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об утверждении методики установления надбавок к ценам на жизненно важные лекарственные препараты. ФАС разработала изменения, которые дают возможность региональным исполнительным органам выделить в верхней ценовой группе (свыше 500 руб.) несколько экономически обоснованных ценовых подгрупп. В них надбавки будут снижены.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её