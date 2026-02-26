Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил в ходе выступления в Госдуме 25 февраля, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. По словам премьера, отечественные ученые добились заметных результатов в разработке новых препаратов и даже при полной остановке поставок из недружественных стран власти смогут обеспечить граждан лекарствами и необходимой медпомощью.