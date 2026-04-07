Покупатели смогут выбирать тип уведомлений на WB после проверки ФАС
Пользователи получат возможность выбирать тип уведомлений на Wildberries. Решение было принято маркетплейсом после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщили в ведомстве.
Проверка была проведена после жалобы пользователя. Механизм получения согласия на пуш-уведомления в приложении маркетплейса не давал возможности отказаться от рекламы, одновременно оставив сообщения о заказах и доставке. Московское УФАС выявило в таком дизайне уведомлений признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании было выдано предупреждение.
Маркетплейс сообщил, что готов добровольно устранить нарушения. Он предложил разделить информационные и рекламные уведомления. Уже в апреле при обновлении приложения маркетплейса покупатели смогут выбирать уведомления.
В феврале «Ведомости» писали, что в 2025 г. Wildberries кратно нарастил объем рекламы на национальном телевидении в натуральном выражении и впервые попал в десятку компаний-лидеров по этому показателю.