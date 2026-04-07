Покупатели смогут выбирать тип уведомлений на WB после проверки ФАС

Проверка была проведена после жалобы пользователя. Механизм получения согласия на пуш-уведомления в приложении маркетплейса не давал возможности отказаться от рекламы, одновременно оставив сообщения о заказах и доставке. Московское УФАС выявило в таком дизайне уведомлений признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании было выдано предупреждение.