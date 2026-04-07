Роспатент зарегистрировал еще один товарный знак для Toyota
По данным агентства, компания подала заявку на регистрацию в феврале 2025 г. В апреле 2026 г. ведомство одобрило товарный знак Lexus LBX. Под этим брендом в России могут реализовывать внедорожники-кроссоверы и детали к ним.
До этого концерн уже регистрировал товарные знаки в Роспатенте. Речь идет о брендах Corolla, Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus и др. Производство Toyota в РФ остановилось в 2022 г. На российском рынке компания представлена ООО «Тойота Мотор».