Главная / Бизнес /

Мебель и фурнитура подорожали на 7%, а их продажи упали на 14%

Ведомости

Медианная цена на мебель и фурнитуру составляет 21 042 руб. в I квартале 2026 г. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Чек индекс».

Количество покупок сократилось на 14% в годовом выражении. Переход потребителей к сберегательной модели и снижение использования кредитов повлияли на розничную торговлю. Падение спроса отмечается в сегменте непродовольственных товаров, прежде всего в категориях бытовой техники и мебели. Эти покупки обычно требуют долгосрочного планирования и существенных расходов, поэтому покупатели откладывали их или отказывались от приобретений. Самый сильный спад зафиксирован в офлайн-рознице.

Годовая динамика роста цен также замедлилась. Если в прошлом году показатель превышал значения 2024 г. на 15–17%, то в этом году прирост составляет около 6–7%.

11 февраля «Коммерсантъ» писал, что в 2025 г. крупнейшие DIY-сети (Do It Yourself – «сделай сам») нарастили оборот на 4,5–8%. По данным «Платформы ОФД», продажи товаров для дома снизились на 3%, а мебели и фурнитуры – на 19%.

