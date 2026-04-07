Минсельхоз: темпы весенней посевной кампании опережают прошлогодние
Аграрии южных регионов России приступили к яровому севу, также он начался в отдельных субъектах Центрального и Северо‑Западного федеральных округов и на Дальнем Востоке. На текущий момент работы ведутся в 25 субъектах страны, сообщил Минсельхоз.
Темпы проведения посевных работ превышают показатели аналогичного периода 2025 г., рассказали в ведомстве. В настоящее время засеяно 1,8 млн га, что на 76 700 га больше прошлогоднего показателя.
В структуре посевов зерновые и зернобобовые культуры занимают 1,2 млн га. Кроме того, осуществляется сев сахарной свеклы, ярового рапса, грунтовых овощей, а также посадка картофеля. Согласно прогнозам, общая площадь посевов под озимыми и яровыми культурами в текущем году увеличится на 1 млн га и достигнет 83 млн га. Планируется расширение площадей по ряду культур, включая зерновые, гречиху, сою и рапс.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам представила итоги работы агропромышленного комплекса (АПК) России за 2025 г. и планы на 2026 г. Лут подчеркнула устойчивость отрасли, несмотря на сложные погодные условия. По ее словам, в южных регионах РФ была зафиксирована экстремальная засуха, которая повлияла на объемы производства, особенно в растениеводстве, но благодаря внедрению новых технологий удалось собрать хороший урожай и даже установить новые рекорды по некоторым культурам.