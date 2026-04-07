Минсельхоз: темпы весенней посевной кампании опережают прошлогодние

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам представила итоги работы агропромышленного комплекса (АПК) России за 2025 г. и планы на 2026 г. Лут подчеркнула устойчивость отрасли, несмотря на сложные погодные условия. По ее словам, в южных регионах РФ была зафиксирована экстремальная засуха, которая повлияла на объемы производства, особенно в растениеводстве, но благодаря внедрению новых технологий удалось собрать хороший урожай и даже установить новые рекорды по некоторым культурам.