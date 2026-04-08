Туроператоры ожидают восстановления спроса на Дагестан к лету
Туроператоры рассчитывают на восстановление турпотока в Дагестан к началу летнего сезона, несмотря на временное снижение спроса из-за паводков. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.
По оценке члена правления РСТ, гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, за последнюю неделю темпы бронирования в Дагестан снизились на 40%. При этом спрос сместился на летние даты – после 1 июня. На апрель туры фактически не бронируются, на май – единичные заявки.
«Аннуляции поступают от туристов, которые должны были заезжать в Дагестан на этой неделе, их уже около 40% от общего объема», – отметил он, пояснив, что пока в регионе низкий сезон.
В компании «Алеан» сообщили о снижении бронирований в республику до 20% неделя к неделе. Часть туристов заняли выжидательную позицию, ожидая развития ситуации.
Директор по продукту «Мультитур» Евгения Кизей подчеркнула, что отмен летних поездок не фиксируется, так как времени устранить последствия ливней до начала сезона вполне достаточно. «Но даже если туристы решат аннулировать брони, мы найдем, что им предложить: ту же Анапу и курорты Азовского моря», – сказала она.
О снижении спроса также сообщила директор по маркетингу «Туртранс-вояж» Ирина Гусакова. При этом отмен и переносов туров пока нет. «Регион получает помощь и поддержку, ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», – отметила она.
Гендиректор компании «Магтур» Умар Айдинов указал, что вторая волна паводка осложнила ситуацию: в регионе есть проблемы с дорогами и водоснабжением. По его словам, это может сдвинуть начало высокого сезона, однако туристы сохраняют интерес. «Понятно, что май, скорее всего, выпадает из-за наводнения, но с июня продажи идут на уровне прошлого года», – добавил он.
8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим от паводков в регионе. По данным МЧС, аномальные дожди на Северном Кавказе начались 25 марта: за 30 марта в Дагестане выпало три месячные нормы осадков, что привело к чрезвычайной ситуации.