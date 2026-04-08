Завод «Кристалл» нарастил выручку до 743 млн рублей в I квартале 2026 года
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», ключевая операционная структура ПАО «АГ Кристалл», увеличил выручку в I квартале 2026 г. на 19,6% до 743 млн руб. Об этом свидетельствуют данные компании.
Показатели выросли за счет сегмента ликеро-водочных изделий. Производство за отчетный период выросло на 16%, достигнув 347 000 дал, тогда как продажи увеличились на 8,1% и составили 307 000 дал. Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 37,3% до 184 000 дал, а продажи – на 30,6% до 158 000 дал. Выручка этого направления выросла на 30% и достигла 390 млн руб.
«Впервые в истории завода производство и продажи ЛВИ стали основным бизнесом – как в натуральном выражении, так и в структуре суммарной выручки», – отметил председатель совета директоров ПАО «АГК» Павел Победкин. Он отметил, что это соответствует долгосрочной стратегии компании.
При этом производство водки снизилось на 1,2%, а продажи – на 8,6%. Однако выручка сегмента выросла на 9,97% за счет повышения отпускных цен и составила 353 млн руб.
Компания продолжает смещать фокус в сторону более маржинальной продукции. Стратегия предполагает увеличение доли ЛВИ-дистиллятов до 67% к концу 2026 г. при сокращении доли водки до 33%.
В 2025 г. выручка ПАО «АГК» выросла на 20,2%. При этом продажи в натуральном выражении сократились на 2,22% до 2,3 млн дал.
В феврале 2024 г. ПАО «АГ Кристалл» провело первичное публичное предложение (IPO) по верхнему диапазону – 9,5 руб. за акцию, сумма привлечения составила около 1,15 млрд руб.
При этом объем производства алкоголя российскими компаниями уменьшился на 4,9% в январе – марте 2026 г. в сравнении с результатом того же периода 2025 г. Показатель сократился до 224,4 млн декалитров (дал).