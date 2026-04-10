Шохин: введение windfall tax в России может быть только точечным

Ведомости

Применение налога на сверхприбыль компаний (windfall tax) возможно в текущих условиях только точечно. Невозможно использовать такие сборы в масштабах 2023 г., когда многие компании имели дополнительные доходы от благоприятной рыночной конъюнктуры. Об этом заявил «Вестям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Поэтому точечные решения, они могут быть, но windfall tax как достаточно, скажем, массовая [практика], затрагивающая все ключевые отрасли – экспортно ориентированные отрасли подпадают прежде всего под него, условий таких, на мой взгляд, нет», – сказал он.

По словам Шохина, утверждение налога не может приводить к ситуации, в которой компании будут брать кредиты на его выплату. Он также отметил, что властям важно сформировать условия для роста прибыли компаний перед внедрением windfall tax. Глава РСПП считает, что речь в том числе идет о снижении ключевой ставки ниже 10%.

6 апреля Шохин напомнил, что для windfall tax уже есть разработанная формула. Он говорил, что обложить сверхприбыль налогом – «это нормально», однако сейчас многие компании находятся в убытках. Глава РСПП отмечал, что предприниматели готовы обсуждать windfall tax.

