«Макфа» подала заявку на товарные знаки для безглютеновых макарон
Российский производитель макарон «Макфа» намерен зарегистрировать в Роспатенте товарные знаки для безглютеновой продукции, пишет «РИА Новости».
Три заявки на регистрацию знаков поступили в ведомство в апреле.
На упаковках, изображения которых приложены к заявкам, указано «без глютена».
Чистая прибыль «Макфы» по РСБУ за 2025 г. достигла 4,5 млрд руб., что в 1,6 раза выше показателя предыдущего года. Выручка в годовом выражении выросла на 10,2% до 32,12 млрд руб.
Себестоимость продаж компании за год выросла на 5,4% и составила 20,23 млрд руб.