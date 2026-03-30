Чистая прибыль «Макфы» выросла в 1,6 раза в 2025 году

Выручка выросла на 10,2% в годовом выражении и достигла 32,12 млрд руб. Продажа макаронных изделий показала рост на 9,9% и составила 16,09 млрд руб., муки на производственной площадке «Рощино» – на 10,5% до 5,68 млрд руб., «Георгиевск» – на 14,9% до 2,8 млрд руб., «Курган» – на 7,1% до 3,77 млрд руб. Реализация риса возросла на 3,6% и достигла 863,43 млн руб., хлопьев – на 7,5% до 222,51 млн руб. Продажа крупы снизилась на 1,2% и составила 755,42 млн руб., гречки – на 17,3% до 612,36 млн руб.