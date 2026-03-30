Чистая прибыль «Макфы» выросла в 1,6 раза в 2025 году
Чистая прибыль производителя макарон «Макфа» по РСБУ по итогам 2025 г. увеличилась в 1,6 раза относительно предыдущего года и составила 4,5 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.
Выручка выросла на 10,2% в годовом выражении и достигла 32,12 млрд руб. Продажа макаронных изделий показала рост на 9,9% и составила 16,09 млрд руб., муки на производственной площадке «Рощино» – на 10,5% до 5,68 млрд руб., «Георгиевск» – на 14,9% до 2,8 млрд руб., «Курган» – на 7,1% до 3,77 млрд руб. Реализация риса возросла на 3,6% и достигла 863,43 млн руб., хлопьев – на 7,5% до 222,51 млн руб. Продажа крупы снизилась на 1,2% и составила 755,42 млн руб., гречки – на 17,3% до 612,36 млн руб.
Себестоимость продаж компании за год выросла на 5,4% и составила 20,23 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 19,3% и достигла 11,89 млрд руб. Дебиторская задолженность сократилась с 3,53 млрд до 3,21 млрд руб., кредиторская – с 1,37 млрд до 1,17 млрд руб.
«Макфа» – крупный российский производитель макарон, муки, круп и смесей для выпечки. В мае 2024 г. Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании и нескольких физических и юридических лиц. Основанием для иска стали нарушения антикоррупционного законодательства.
23 марта 2026 г. «Ведомости» писали, что ПСБ выставил на продажу 100% долей в ООО «Родник», ООО «Проспект», ООО «Новая планета» и ООО «Управляющая компания «Содействие». Эти компании принадлежали «Макфе». Сейчас их собственником является Росимущество. Торги, назначенные на конец марта, проходят в рамках процедуры приватизации государственных активов.